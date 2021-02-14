BARSELONA - Katalonya'da vatandaşlar yerel parlamento seçimleri için sandık başında
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BARSELONA - Katalonya'da vatandaşlar yerel parlamento seçimleri için sandık başında

14.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:20

İspanya'nın doğusunda, ayrılıkçı girişimlerle gündeme gelen Katalonya özerk yönetiminde 5,6 milyon seçmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin altında yerel parlamento seçimleri için sandık başında.

İspanya'nın doğusunda, ayrılıkçı girişimlerle gündeme gelen Katalonya özerk yönetiminde 5,6 milyon seçmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin altında yerel parlamento seçimleri için sandık başında. Yeni vaka ve can kayıplarının düşük düzeylerde seyrettiği Galisya ve Bask özerk yönetimlerinde 12 Temmuz 2020'de yapılan yerel parlamento seçimlerinde görülmeyen sorunlar, yeni vakaların yüksek rakamlarda devam ettiği Katalonya'da yaşanıyor.

BARSELONA - Katalonya'da vatandaşlar yerel parlamento seçimleri için sandık başında
BARSELONA - Katalonya'da vatandaşlar yerel parlamento seçimleri için sandık başında
BARSELONA - Katalonya'da vatandaşlar yerel parlamento seçimleri için sandık başında
BARSELONA - Katalonya'da vatandaşlar yerel parlamento seçimleri için sandık başında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adria Puig

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