Baronun barınak ziyaretinde 'yasaklı ırk' gerginliği

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde belediye barınağını ziyaret eden Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi bünyesindeki avukatların, yasaklı ırkların bulunduğu alana girişine, hırsızlığa karşı alınan önlem kapsamında izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Polisin gelmesiyle avukatlar içeriye girip inceleme yaptı.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden 10 avukat, Polatlı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında barınaktaki eksiklikler tespit edilerek, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için görevlilere uyarı yapıldı. Avukatlar, ardından Keçiören Belediyesi Hayvan Barınağı'na da ziyaret gerçekleştirdi. Burada barınak görevlileri, yasaklı ırkların bulunduğu alana girilmesine izin vermeyince tartışma çıktı. Görevliler, yasaklı ırkların bulunduğu alanı, köpeklerin çalınma ihtimaline karşı ziyarete kapalı tuttuklarını söyledi. Tartışma uzayınca polise haber verildi. İhbar üzerine polis ekipleri geldi. Tartışmalar devam ederken avukatlar, içeriye girerek yasaklı ırkların bulunduğu bölümü de kontrol etti.

Özkanoğlu, yapılan ziyaretler sonrası rapor hazırlandığını belirterek, "Barolar olarak, eş zamanlı yapılan hayvan bakımevleri ziyaretleri kapsamındaki yaptığımız ziyaretle ilgili gözlemlerimizi ve önerilerimizi içeren ayrıntılı raporumuzu bilahare sunacağımızı, ziyaretlerimize düzenli olarak devam edeceğimizi, konu hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerine gereken başvuruları yapacağımızı, belediye yetkililerinin başta usulsüz toplamalar olmak üzere kanuna aykırı işlemlerine karşı yasal süreci başlatarak takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.