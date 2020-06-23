Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
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Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı

Barolarla ilgili yasa değişikliğini öngören düzenlemeye karşı başlattıkları 'Savunma Yürüyüşü' kapsamında Ankara'da protesto düzenleyen baro başkanları, istifasını istedikleri Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu alana almadı.

23.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:26

Baro başkanları, Ankara'daki protesto alanına 27 saat sonra gelen Metin Feyzioğlu'na sırtlarını döndü ve alana girmesine izin vermedi. Baro başkanları Feyzioğlu'na "Bunların sorumlusu sensin, sana rağmen baroları böldürmeyeceğiz. İstifa et Metin Feyzioğlu" diyerek tepki gösterdi.

Avukatlık Kanunu'nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden "Savunma Yürüyor" sloganıyla 19 Haziran günü yürüyüşe geçen baro başkanları ve avukatlar, Ankara'ya sokulmadı.

"BUNLARIN SORUMLUSU SENSİN"

Yürüyüşe destek vermeyen ve bugün alana gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarının protestosu ile karşılaştı.

Metin Feyzioğlu'na sırtlarını dönen ve alana girmesine izin vermeyen baro başkanları, "Bunların sorumlusu sensin, sana rağmen baroları böldürmeyeceğiz. İstifa et Metin Feyzioğlu!" dedi.

Baro başkanları, istifasını istediği Feyzioğlu'nu aralarına almadı

AKŞENER VE YAVAŞ'TAN BARO BAŞKANLARINA ZİYARET

Sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya girişi engellenen ve polis ablukasında bekleyişi süren başkanları ziyarete gitti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Meclis'te yaptığı grup toplantısının ardından, Ankara'ya girişi engellenen baro başkanlarını ziyarete gitti. Alanda baro başkanlarıyla görüşen Akşener, desteklerini belirtti.

Baro başkanları, istifasını istediği Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı

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