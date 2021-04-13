Baro Başkanı Köklü görevi devraldı
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Baro Başkanı Köklü görevi devraldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Baro Başkanı Köklü görevi devraldı

Karabük Barosu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimi kazanan Av. Emrah Köklü görevi teslim aldı.

Karabük Barosu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimi kazanan Av. Emrah Köklü görevi teslim aldı.

Geçtiğimiz hafta sonunda Karabük Baro Başkanlığı için mevcut Başkan Rıdvan Erdoğan'a karşı 102 üyenin oyunu alarak seçimi kazanan Emrah Köklü düzenlenen törenle görevi devraldı.

Törende konuşan önceki dönem Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, görev süresi boyunca hukukun üstünlüğünden yana olduklarını, kuvvetler ayrılığının yargı bağımsızlığını savunan bir çizgi içerisinde olduğunu söyleyerek yeni Baro Başkanı Köklü'ye görevinde başarılar diledi.

Karabük Barosu'nun yeni Başkanı Emrah Köklü ise, Erdoğan'ın tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceklerini belirterek verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Köklü başkanlık koltuğuna oturdu. - KARABÜK

Baro Başkanı Köklü görevi devraldı
Baro Başkanı Köklü görevi devraldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:27:03. #1.15#
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