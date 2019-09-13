13.09.2019 19:06

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü şoka girdi

DÜZCE'de, otomobilinin bariyerlere çarpması sonucu şoka giren sürücü ambulansa binmemek için uzun süre direndi. Bir süre sonra kendine gelen sürücü ve yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine girmekte olan Erdinç Çetinkaya idaresindeki 34 EH 2353 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Erdinç Çetinkaya ile Hasan Çetinkaya yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Hasan Çetinkaya'yı ambulansa alırken, şoka giren sürücü Erdinç Çetinkaya sağlık ve emniyet ekiplerince uzun süre ambulansa binmesi için ikna edilmeye çalışıldı. Bir süre sonra kendine gelen sürücü ambulansa binerek Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA