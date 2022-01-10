BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETTE ESRA ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALANDI - Haberler
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BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETTE ESRA ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan motosiklette Esra Yüksel(19), hayatını kaybetti, sürücü Gürkan Polat(20) ağır yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan motosiklette Esra Yüksel(19), hayatını kaybetti, sürücü Gürkan Polat(20) ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ergene'nin Velimeşe Mahallesi Tem otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Gürkan Polat, arkasında Esra Yüksel'in de bulunduğu 16 NFS 24 plakalı motosikleti ile gişeler mevkisine geldiği sırada kontrolü yitirmesi üzerine motosiklet bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başlarında kaskları da bulunan Polat ile Yüksel yere düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye hemen sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Esra Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralana sürücü Gürkan Polat, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Yüksel'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETTE ESRA ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALANDI

BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETTE ESRA ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALANDI

BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETTE ESRA ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALANDI

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