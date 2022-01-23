Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını yoldan geçen aracın önüne attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını yoldan geçen aracın önüne attı

Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını yoldan geçen aracın önüne attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmeyince yoldan geçen aracın önüne atladığı iddia edilen T.İ. yaralandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmeyince yoldan geçen aracın önüne atladığı iddia edilen T.İ. yaralandı.

Edinilen bilgiye olay 2000 evler Mahallesi Üniversite Kavşağında meydana geldi. Kız arkadaşıyla barışmak için kafeye gelen T.İ., burada arkadaşıyla tartışmaya başladı. Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ. kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A.'nın kullandığı 38 ADG 349 plakalı aracın önüne atladığı iddia edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını yoldan geçen aracın önüne attı

Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını yoldan geçen aracın önüne attı

Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını yoldan geçen aracın önüne attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Üniversite, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title