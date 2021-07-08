Barış Yürüyüşü'nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı
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Barış Yürüyüşü'nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı

Anadolu Ajansı / Denis Zuberi - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı. Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın 26. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 17'ncisi düzenlenen yürüyüşün katılımcıları, üç günlük yürüyüşün ilk gününü tamamladı.

Barış Yürüyüşü'nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı
Barış Yürüyüşü'nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı
Barış Yürüyüşü'nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı
Barış Yürüyüşü'nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi

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