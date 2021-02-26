Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu evli mi? Barış Terkoğlu Odatv'den ayrıldı mı?
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Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu evli mi? Barış Terkoğlu Odatv'den ayrıldı mı?

26.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:59
Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu evli mi? Barış Terkoğlu Odatv'den ayrıldı mı?

Türk gazeteci ve yazar olan Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu evli mi? Barış Terkoğlu Odatv'den ayrıldı mı? Barış Terkoğlu Barış Pehlivan!

Barış Terkoğlu'nun Odatv'den ayrılması gündem oldu. Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu evli mi? Barış Terkoğlu Odatv'den ayrıldı mı?

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu (13 Ekim 1980, İstanbul), Türk gazeteci ve yazardır. OdaTV'de haber müdürlüğü görevindedir, Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. 14 Şubat 2011'de gözaltına alınıp OdaTV Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kaldıktan sonra, 14 Eylül 2012'de görülen duruşmada tahliye edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalıştı. 2008 yılından bu yana da OdaTV adlı haber sitesinde haber müdürlüğü, 2018 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

BARIŞ TERKOĞLU KİTAPLARI

Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler (2012) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları (2015) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Metastaz (2019) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Metastaz 2: Cendere (2020)

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