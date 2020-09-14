Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi!
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Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Barış Terkoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi! Barış Terkoğlu kimdir?

Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi!
14.09.2020 23:16 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:21

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Barış Terkoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor.Barış Terkoğlu kimdir?Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli?Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi!

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ekim 1980

Kaç yaşında: 39 yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden tamamladı.

CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalıştı. 2008 yılından bu yana da OdaTV adlı haber sitesinde haber müdürlüğü, 2018 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde[ köşe yazarlığı yapıyor.

Kitapları

Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler (2012), Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır.

Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları (2015), Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır.

Metastaz (2019), Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır.

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