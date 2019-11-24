Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 şehit

24.11.2019 09:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:11

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan uzman onbaşı Mustafa Akkaya kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

AKAR, MESAJ YAYINLADI

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akkaya'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar yayımladığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı sırasında Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit olmuştur. Şehidimiz 24.11.2019 Pazar günü saat 11.00'da Şanlıurfa GAP Havaalanında düzenlenecek olan tören sonrası Afyon ili İscehisar İçesi Karaagac köyüne uğurlanacaktır" denildi.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Mustafa Akkaya'nın acı haberi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oturan annesi Döndü Akkaya (46), babası Taner Akkaya'ya (50) ve 3 kardeşine İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay Fatih Düztaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin ile beraberindekiler tarafından verildi.

Kaynak: AA