Barış Pınarı Harekatı'na pazarcılardan destek

12.10.2019 20:21

Kütahya'da pazarcı esnafı tezgahlarına Türk bayrağı asarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılarak şehitler için lokma ikramında bulunuldu.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahyalı esnaf olarak harekatı gönülden desteklediklerini söyledi.

Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odasınca yapılan etkinliği çok anlamlı bulduğunu belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Buradan haykırmak istiyorum, Türk askerimizin sonuna kadar yanındayız, destekçileriyiz. Allah onların yardımcıları olsun. Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı önünde evlatlarıma kavuşmak isteyen annelerin de destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. Zaman askerimize, devletimize, bayrağımıza sahip çıkma zamanı. 'Ben Türkiye vatandaşıyım' diyen herkesin Barış Pınarı Harekatı'na destek olmasını bekliyorum."

"Sınıra gitmeye hazırız"

Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için pazar yerini Türk bayrakları ile süslediklerini ifade eden Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş da "Bugün Türk bayrağına sahip çıkmak ve ordumuzun başlatmış olduğu harekata destek olmak için buradayız. Yaklaşık 5 bin Türk bayrağımızı dağıttık. Harekat inşallah zaferle sonuçlanacaktır. Eğer gerekirse pazarcı esnafı olarak sınıra gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte harekatın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

Kaynak: AA