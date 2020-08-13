Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayvancılık çalışmaları Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki hayvanların aşılama çalışmaları devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki hayvanların aşılama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad ve Rasulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, SUDKOM Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü ekipleri, Barış Pınarı Bölgesi'nde bu güne kadar 207 bin 66 küçükbaş ve büyükbaş hayvan ile 57 köpeği aşıladı.

SUDKOM'un destek verdiği bölge çiftçisinin, Mahalli Meclis nezaretinde çiftçi kayıt sistemine kayıt edilme işlemleri de devam ediyor.

Yöre çiftçisi tarafından hasat edilen buğday ve arpa, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla alınırken, üreticilere ödemeleri ise peşin olarak yapılıyor.

Kaynak: AA