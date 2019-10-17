17.10.2019 00:10

Barış Pınarı gazisi baba ocağında..."İyileşir iyileşmez tekrar döneceğim"

Gazi Yunus Erbaş:

"İyileşir iyileşmez tekrar döneceğim"

BALIKESİR - Barış Pınarı Harekatı'nda operasyon sırasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yunus Erbaş tedavisinin ardından baba ocağına geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda ki operasyon sırasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yunus Erbaş, hastanedeki tedavisinin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki baba ocağına geldi.

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan ve vatan sevgisi gözlerinden okunan Erbaş'ı, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Jandarma Komutanı Emre Aksu evinde ziyaret etti. Afrin ve Zeytindalı operasyonlarında da görev alan ve Suriye'deki operasyona ilk giren grupta bulunduğunu belirten Erbaş, "İntikal sırasında bir patlama oldu. Patlamada bizde bir şehit, bir ağır yaralı ve beşte normal yaralı arkadaşım var. Onlarda bir alet var üzerine atıyor havada patlıyor ve şarapnel parçaları oluşuyor. Düz arazi, pamuk tarlaları var, pamuk tarlaları hayatımızı kurtardı. O şarapnel parçalarından bir tanesi koluma isabet etti. Afrin'e de gittim, El-Bab tarafına da gittim oralarda da bulundum çok şükür. Biz vatanımız, bayrağımız için Suriye'ye terör belasını kurutmak için gittik. Kolumuzdan yaralandık. Arkadaşlarımız hala oradalar çatışıyorlar. Teröristlerle karşı karşıyalar. Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin. İyileşir iyileşmez tekrar döneceğim. Ben her zaman hazırım" sözleri ile düşüncelerini dile getirdi.

Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaralı gaziye Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim verdi. Başkan Yavaş, "Gazilik herkese nasip olmaz. Rabbim sağ salim ailene kavuşturduğu için şükürler olsun. Rabbim daha beterinden korusun. Bugün Kaymakam Bey ve arkadaşlarla birlikte bir ziyaret edelim bir geçmiş olsun diyelim diye geldik. Rabbim Ordumuzuma zafer eylesin. Bu Ülke hepimizin, bize de görev düştüğünde bizde gideriz. Ailemizi de metanetli ve dik duruşundan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Yaralı askerin babası Mustafa Erbaş ise " Oğlumuzdan haber alamadıkça merak ettiğimiz anlar oldu. İyileşince tekrar geri dönecek. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Her zaman arkasındayız askerimizin" dedi. Eşi Fadime Erbaş da sürekli aklının orada olduğunu ancak dualarıyla eşi ve tüm askerlerin yanında olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA