Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
09.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:17
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Haberin Videosu: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist öldürüldü