Barış Pehlivan Odatv'den ayrıldı mı? Barış Pehlivan kimdir? Barış Pehlivan kaç yaşında, nereli? Barış Pehlivan kitapları!

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BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR?

Barış Pehlivan (10 Temmuz 1983, İstanbul), Türk gazeteci ve yazardır. Türkiye siyasetine dair araştırma haberleriyle ve kitaplarıyla bilinir. Gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hakkında birçok kez dava açıldı. Bu davalar kapsamında 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. 2004 yılında Leman Dergi Grubu'na bağlı kültür sanat dergisi Kaçak Yayın'da muhabirlik yaptı. CNN Türk televizyon kanalında yayınlanan 'Paranın Seyir Defteri', 'Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu', 'Nohut Oda Bakla Sofa' adlı belgesellerde sırasıyla asistanlık, yönetmen yardımcılığı ve editörlük görevlerinde bulundu. 5N1K programı için "Yabancılara Toprak Satışı", "Şah Mesud Suikastı" gibi dosya ve haberlere imza attı. Karşı gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Haberleri ve kitapları nedeniyle birçok kez yargılandı, cezaevine girdi.

BARIŞ PEHLİVAN YAZDIĞI KİTAPLAR

Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler (2012), Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı kitaptır.

Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları (2015), Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı kitaptır.

Metastaz (2019), Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı kitaptır.

Metastaz 2 Cendere (2020), Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı kitaptır.