Barış Okan Belovacıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Okan Belovacıklı'nın hayatı ve biyografisi!
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Barış Okan Belovacıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Okan Belovacıklı'nın hayatı ve biyografisi!

Barış Okan Belovacıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Okan Belovacıklı'nın hayatı ve biyografisi!
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Barış Okan Belovacıklı kimdir merak ediliyor. Youtube kanalı da bulunan profesyonel vücut geliştirmeci, kişisel spor eğitmeni, antrenör Barış Okan Belovacıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Okan Belovacıklı'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Barış Okan Belovacıklı geliyor. Peki, Barış Okan Belovacıklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Okan Belovacıklı youtube kanalı var mı? Barış Okan Belovacıklı İnstagram hesabı nedir? Barış Okan Belovacıklı Twitter hesabı nedir? Barış Okan Belovacıklı kaç takipçisi var? Barış Okan Belovacıklı aslen nereli, doğum tarihi kaç, boyu kaç, kilosu kaç? Detaylar yazımızda...

BARIŞ OKAN BELOVACIKLI KİMDİR?

Barış Okan Belovacıklı, 1 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Barış Okan Belovacıklı, Antrenör, profesyonel vücut gelişmeci, kişisel spor eğitmenidir. Youtube kanalı da bulunmaktadır.

Barış Okan Belovacıklı doğum tarihi : 1 Ocak 1982

Barış Okan Belovacıklı kaç yaşında : 39 yaşında

Barış Okan Belovacıklı nereli : İstanbul doğumlu

Barış Okan Belovacıklı mesleği ne : Antrenör

Barış Okan Belovacıklı profesyonel vücut geliştirmeci antrenörüdür. Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Ankara'da 3 ve İstanbul'da 1 spor salonu sahibi olan Barış Okan Belovacıklı fitness eğitmeni olarak çalışmaktadır.

Barış Okan Belovacıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Okan Belovacıklı'nın hayatı ve biyografisi!

Youtube ve İnstagram hesaplarını da aktif olarak kullanan profesyonel antrenör Barış Okan Belovacıklı'nın Youtube'da 247 bin abonesi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 163 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@barisokanbelovacikli" adresinden ulaşabilirsiniz.

Barış Okan Belovacıklı'nın Youtube kanalında en çok izlenen videosu 30 günde 26 kg verdiği videosudur. Toplamda 4.4 milyon kez izlenmiştir.

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Barış Okan Belovacıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Okan Belovacıklı'nın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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