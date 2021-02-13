Barış Murat Yağcı video paylaşımıyla sosyal medyanın alay konusu oldu

Survivor 2020 yarışmasını ikincilikle tamamlayan Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile olan videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Instagram'dan bebek ağzıyla sevgilisine seslendiği anlara yer veren Yağcı, bir anda sosyal medyanın alay konusu oldu. Videoda, Bölükbaşı'na "Çevgilim çen mi geldin! Çen benim çevgilim misin aşkım!"diyerek seslenen Barış Murat Yağcı, eleştiri yağmuruna tutuldu.

"GÖZLERİM YERİNDEN ÇIKSA KEŞKE"

Yağcının paylaşımı sonrası kullanıcılardan, "Gözlerim ve kulaklarım yerinden çıksa keşke!", "Bu nasıl bir seslenme şekli. Siz hangi zamanda yaşıyorsunuz!" şeklinde yorumlar geldi. Yarışmadan sonra birlikte oldukları ortaya çıkan çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerini evliliğe taşıma kararı almıştı. Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etmişti.