Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu
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Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com / Merve Tokaz - Haberler | Magazin

Bir süredir küs oldukları iddia edilen Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven ile ikincisi Barış Murat Yağcı, arasında sular durulmuyor. Barış Murat Yağcı'nın "Her Şeye Rağmen" adlı kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin gerçek bir 'Survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" sözleri tartışmalara bir yenisini daha ekledi.

Best Model seçilen, modellik ve oyunculuk yapan, Survivor'daki ikinciliğinin ardından da kitap ve şarkı çıkaran Barış Murat Yağcı, "Her Şeye Rağmen" kitabındaki "Kazanan kişinin hiçbir zaman Survivor olduğunu düşünmedim" ifadesinin sosyal medyada yayılması gündeme bomba gibi düştü.

"CEMAL CAN GERÇEK BİR SURVİVOR DEĞİL"

Hürriyet'e verdiği röportajda neden böyle düşünüyorsunuz sorusuna Barış Murat Yağcı; "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'survivor' değil ki. Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" yanıtını verdi.

"SAKATLIKTAN SONRA PERFORMANSIM DÜŞTÜ"

Barış Murat Yağcı, "O zaman sen neden 'Survivor' olamadın?" sorusuna ise "Son bir buçuk ay bireyselliğe geçtiğimizde omzum artık bitik durumdaydı. Yoksa ilk dört aylık performansım yarışma tarihindeki en iyi rekordu. Beşinci ayda sakatlık yaşadıktan sonra performansım düştü" yanıtını verdi.

Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu
Merve Tokaz
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