Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç?
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Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç?

Oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, son zamanlarda Survivor'daki performansı ve sergilediği tutum ile sık sık sosyal medayada gündem oluyor. Birce Akalay'ın kuzeni olan Yağcı, İzmir'de doğdu. Barış Murat Yağcı boyu kaç?

Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç?
30.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:09

Barış Murat Yağcı, Uluslararası İlişkiler eğitimi aldı ve ardından Spor Yönetimi bölümünü tamamladı. Efes Pilsen Spor Kulübünde basket oyuncusu olarak oynadı. Best Model of Turkey'de ise birincilik elde etti. Barış Murat Yağcı kaç yaşında?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatını sonlandırdı.

Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç?

Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yaptı ve. Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile adım atan Yağcı, ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.

Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç?

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyunda ve 88 kilodur. Genç yıldız son olarak 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına Ünlüler takımıyla dahil oldu.

Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç?
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