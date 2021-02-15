Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı'dan evlilik itirafı geldi!
15.02.2021 21:50 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:54
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Nisa Bölükbaşı, Bi' Başka adlı YouTube kanalına konuk oldu.
"Yok artık bu kadarı da pes' dediğin açıklama neydi?" sorusuna cevap veren Bölükbaşı, "Barış'ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da 'Sana güvendiğimde söylerim' demişti. 'Allah Allah' dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince 'boş ver' dedi. Ben de 'tamam' dedim..." şeklinde konuştu.
'EĞER EVLENMEK İSTİYORSA...' Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'sileceksin' dedim. Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz."
Kaynak: Snob Magazin