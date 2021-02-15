Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı'dan evlilik itirafı geldi!

Nisa Bölükbaşı, Bi' Başka adlı YouTube kanalına konuk oldu.

"Yok artık bu kadarı da pes' dediğin açıklama neydi?" sorusuna cevap veren Bölükbaşı, "Barış'ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da 'Sana güvendiğimde söylerim' demişti. 'Allah Allah' dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince 'boş ver' dedi. Ben de 'tamam' dedim..." şeklinde konuştu.





'ESKİ SEVGİLİSİNİN ADI YAZIYORMUŞ...'

'EĞER EVLENMEK İSTİYORSA...'

"Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş" diye sözlerine devam eden Nisa Bölükbaşı, devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi.Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'sileceksin' dedim. Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz."

Kaynak: Snob Magazin