Barış Murat Yağcı'dan flaş Nisa Bölükbaşı hamlesi!
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Barış Murat Yağcı'dan flaş Nisa Bölükbaşı hamlesi!

Barış Murat Yağcı'dan flaş Nisa Bölükbaşı hamlesi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor sonrası aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yağcı, ayrılık sonrası flaş bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'a giderek deniz tatili yaptı.

Bu tatil sonrası bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilen ikilinin ayrıldığı ortaya çıktı.

Ayrılık sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Murat Yağcı, "Nisa ile gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde görüşüyoruz" diyerek kafaları karıştırdı.

Bütün bu gelişmelerin ardından bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Bölükbaşı ise Yağcı'yı takip etmeyi sürdürüyor.

Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etmişti. Yağcı, evlilik sorularına, "Evlenmek için 2 sene daha beklemeliyiz" yanıtını vermişti.

Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz yıl Nisa Bölükbaşı'yı babasıyla tanıştırmıştı. Çeşme'de gerçekleşen sürpriz tanışma, 'Nisa aileye girdi' yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Barış Murat Yağcı'dan flaş Nisa Bölükbaşı hamlesi!
Barış Murat Yağcı'dan flaş Nisa Bölükbaşı hamlesi!
Barış Murat Yağcı'dan flaş Nisa Bölükbaşı hamlesi!
Barış Murat Yağcı'dan flaş Nisa Bölükbaşı hamlesi!

Kaynak: Snob Magazin

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