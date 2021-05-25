Barış Murat Yağcı'dan flaş Nisa Bölükbaşı hamlesi!

Survivor sonrası aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yağcı, ayrılık sonrası flaş bir hamlede bulundu. İşte detaylar...