Barış Murat Yağcı, 'Nisa'yı seviyor musun?' sorusuna cevap verdi
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Barış Murat Yağcı, 'Nisa'yı seviyor musun?' sorusuna cevap verdi

Barış Murat Yağcı, 'Nisa'yı seviyor musun?' sorusuna cevap verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor sonrası aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın birlikteliği tam gaz devam ediyor. Yağcı, bir takipçisinin "Nisa ablayı seviyor musun? Nisa'yı nasıl sevdiğini bize fotoğrafla gösterir misiniz?" sorusuna bakın hangi fotoğrafla yanıt verdi...

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın attığı her adım yakından takip ediliyor.

Barış Murat Yağcı'nın 2018 yılında dünyaca ünlü fitness modeli Jen Selter'ın fotoğraflarının altına attığı yorumlar tartışma yaratmıştı. Yağcı bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı.

Önceki akşam takipçilerinin sorularını yanıtlayan Yağcı, bir takipçisinin "Nisa'yı nasıl sevdiğini bize fotoğrafla gösterir misiniz?" sorusuna spor yaptıkları esnada çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi.

İkilinin bu görüntüsü dikkat çekti. Çiftin sevenleri, "Size nazar değmesin" ve "Birbirinize hep böyle aşk dolu bakın" yorumlarında bulundu.

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Öte yandan ikiliden, geçtiğimiz aylarda şaşırtıcı bir haber gelmişti. Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etmişti. Bu gelişme üzerine Barış Murat Yağcı, evlilik sorularına, "Evlenmek için 2 sene daha beklemeliyiz" yanıtını vermişti.

Kaynak: Snob Magazin

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