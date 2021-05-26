Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında olay yaratacak sözler
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Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında olay yaratacak sözler

Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında olay yaratacak sözler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Yağcı, ayrılık sonrası yaptığı yeni açıklamada, "İlişkimiz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitti. Nisa'ya açık kapım yok, çilingir bile açamaz o kapıyı" dedi.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'a giderek deniz tatili yaptı. Bu tatil sonrası bazı konularda uyuşmazlık yaşadığı iddia edilen ikilinin ayrıldığı ortaya çıktı.

"NİSA'YA AÇIK KAPIM YOK"

Barış Murat Yağcı, verdiği bir röportajda Nisa Bölükbaşı ile ayrıldıklarını söyleyerek, "İlişkimizin bitme sebebi şiddetli geçimsizlik. Bitti gitti. Fotoğrafları silmedim Ne yapayım hemen çocuk gibi sileyim mi? "Ayrıldık hemen siliyorum takipten çıkıyorum lanet olsun" böyle mi yapayım? Nisa'ya açık kapım yok. Çilingir de açamaz o kapıyı" diyerek şok etti.

TAKİBİ BIRAKTI

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Bölükbaşı ise Yağcı'yı takip etmeyi sürdürüyor.

Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında olay yaratan sözler

Kaynak: Snob Magazin

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