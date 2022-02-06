Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları'nın, her yıl düzenlediği Barış Manço'yu anma etkinliğinin 20'incisi gerçekleşti. Sevenleri Beşiktaş'dan kalkan vapura binerek, Kanlıca'ya gitti. Vapurdaki etkinlikte Barış Manço'nun şarkıları sevenleri tarafından seslendirildi.

Barış Manço'yu anma etkinliği Barış Manço gemisi tersanede bakımda olduğu için anma bu yıl Ahmet Hulusi Yıldırım gemisinde gerçekleşti. Vapur, Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nden 10.00'da hareket etti. Vapurda ki etkinliğe eşi Lale Manço Ahıskalı ile oğlu Batıkan Manço Covid-19 temaslı oldukları için katılamadı. Etkinliğe usta sanatçının oğlu Doğukan Manço, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'nden sınırlı sayıda öğrenci ve Kanlıca'daki mezarı başında anmak isteyen sevenleri katıldı. Bazı kişiler kendilerini makyaj ve kostümleriyle kendilerini Barış Manço'ya benzeterek, onun şarkılarını söyledi. Etkinlik Kanlıca'daki usta şarkıcının mezarı başında dualar edilip anıldıktan sonra son buldu.

"BU NESİL BARIŞ MANÇO'YU YAŞIYOR"

"BARIŞ MANÇO'YU UNUTMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"