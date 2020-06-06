Barış Çakan ile ilgili asılsız paylaşımlar yapan 36 kişi hakkında yasal işlem
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Barış Çakan ile ilgili asılsız paylaşımlar yapan 36 kişi hakkında yasal işlem

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Etimesgut'ta çıkan kavgada bıçakla yaralanarak hayatını kaybeden Barış Çakan ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

06.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:54

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Etimesgut'ta çıkan kavgada bıçakla yaralanarak hayatını kaybeden Barış Çakan ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "31 Mayıs 2020 tarihinde ilimiz Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Çakan isimli vatandaşımızın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili olarak; bazı sosyal medya hesaplarından soruşturmaya müdahale edildiği yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Yaşanan elim olayı istismar ederek bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 şahıs hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür asılsız ve gerçek dışı paylaşım yapan şahısların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği de vurgulandı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Barış Çakan ile ilgili asılsız paylaşımlar yapan 36 kişi hakkında yasal işlem

Kaynak: İHA

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