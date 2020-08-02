Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu Geçtiğimiz gün Barış Arduç'la apar topar evlendiği için hamile olduğu ileri sürülen Gupse Özay, hamile olmadığını ancak hemen anne olmak istediğini söyledi.

6 yıldır birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de aile arasında kıyılan nikah töreniyle evlendi. Apar topar nikah masasına oturduğu için hamile olduğu ileri sürülen Özay, hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Hakkında kısa sürede çıkan hamilelik haberlerinin ardından Habertürk'e açıklama yapan Gupse Özay, hemen anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirdi.

Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bir erkek bebek beklediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde Çeşme'de balayı yapan ikili, pandemi sürecinin bitmesiyle görkemli bir düğün yapacak.