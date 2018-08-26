Barış Arduç, Dizide Oynayacağı Sevgilisini Kendi Seçecek

Barış Arduç, Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu ile kimyaları en çok uyuşan çift olmuştu. Arduç son olarak 2017'de yine Elçin Sangu ile 'Mutluluk Zamanı' adlı romantik komedi filminde oynadı. Ancak gişede büyük hayal kırıklığı yaşadı. 'Mutluluk Zamanı' 13 haftada 571 bin kişi tarafından izlendi.

FARKLI ROLLERLE EKRANA GELMEK İSTİYOR

Farklı rollerle ekrana gelmek isteyen Barış Arduç , yakında Star TV'de başlayacak olan romantik komedi dizisi için sevgilisini canlandıracak 20'li yaşlardaki genç oyuncuyu kendisi seçecek.

SEVGİLİSİ GUPSE ÖZAY DA YARDIMCI OLUYOR

Partnerinin tanınmamış olmasını, diziyle birlikte şöhrete kavuşmasını isteyen Barış Arduç, son bir ayda 20 oyuncunun deneme çekimlerini izledi. Barış Arduç'a, bu seçmelerde üç yıllık sevgilisi Gupse Özay da yardımcı oluyor.