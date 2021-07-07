Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen videosu gündem oldu

Barış Akarsu, Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de yaşamını yitirmişti.

Barış Akarsu, Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de yaşamını yitirmişti. Bu hafta hem doğum hem de ölüm yıl dönümü kutlanan şarkıcının eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

KAZADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ YAYILDI

28 yaşındaki ani ölümüyle başta ailesi ve hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. Akarsu, görüntülerde yanına gelen sevenleriyle sohbet ederek 2 hafta daha orada olduğunu belirterek arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.

Kaynak: Hürriyet