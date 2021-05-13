Barınaktaki son dansçı ayı 'Brütüs'

BURSA Ovakorusu Ayı Barınağı'nda, 27 yıl önce başlatılan 'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan sadece 'Brütüs' yaşıyor.

BURSA Ovakorusu Ayı Barınağı'nda, 27 yıl önce başlatılan 'Ayılara Özgürlük ' projesi kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan sadece ' Brütüs ' yaşıyor. 37 yaşındaki Brütüs, barınak yetkililerince özel programla besleniyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan, bakıma muhtaç ayıların doğal ortamlarında yaşadığı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, toplam 72 ayı bulunuyor. Barınaktaki en genç ayı 4 aylıkken, 37 yaşındaki 'Brütüs' isimli ayı ise barınağın en yaşlısı olma özelliğini taşıyor. Barınağın kuruluşundan itibaren 'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan 63'ü yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle ölürken, günümüzde sadece 'Brütüs' yaşıyor. Brütüs, bakıcıları tarafından özel beslenme programıyla bakılıyor.

'BİZİM İÇİN AYRI BİR DEĞER TAŞIYOR'Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Azizcan Sezer, barınağın faaliyetleri ve ayıların durumlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Barınağımız, 1996 yılında faaliyetine başladı. Şu an en yaşlı ayımız, 37 yaşında olan Brütüs. Merkezimiz kurulduğundan beri Brütüs burada kalıyor. Sağlık durumu gayet iyi. Yaşlı olduğu için diğer ayılara göre hareketleri biraz daha yavaşladı. Brütüs'e, bakıcılarımız tarafından özel bir bakım programı uygulanıyor. İleri yaşta olması sebebiyle daha özen göstererek bakmaya gayret ediyoruz. Barınakta bulunan tek dansçı ayı olması sebebiyle bizim için ayrı bir değer teşkil ediyor. Dansçı ayılar, insanlar tarafından olumsuz şartlarda bakılıyor ve o ortamlarda kötü bir şekilde eğitiliyor. Brütüs 25 yıllık burada kalma süresi içerisinde kendi türünden hayvanlarla birlikte mutlu bir şekilde yaşantısına devam etti. Doğada yemiş olduğu ve bizim eklemiş olduğumuz özel gıdalarla beslenerek yaşamını sürdürüyor. Özellikle havuza girmeyi çok seviyor" dedi.

- Karacabeybursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN