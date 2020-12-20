Barınakta buluşan hayvan severler, köpeklere kulübe yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Barınakta buluşan hayvan severler, köpeklere kulübe yaptı

20.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:01

Barınakta buluşan hayvan severler, köpeklere kulübe yaptı Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya gelen hayvan severler, atık malzemeleri kullanarak köpekler için kulübe yaptı.

Barınakta buluşan hayvan severler, köpeklere kulübe yaptı

BURDUR - Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya gelen hayvan severler, atık malzemeleri kullanarak köpekler için kulübe yaptı.

Hayvan severler, Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya geldi. İlk olarak sabah erken saatlerde hayvanları besleyen grup, daha sonra çalışmalara başladı. Hayvan severler, belediyenin verdiği malzemeleri kullanarak sokak hayvanları için kulübeler yaptı. Grup adına konuşan Gülderen Yalvaç, "Hayvan dostları ile beraber belediyemizin verdiği malzemelerden kulübeler yaptık. Sabah hayvanlarımızı doyurduk. Hava soğuk olmasına rağmen hep birlikte buradayız. Daha önce kullanılan paletlerden kulübeler yaparak, halılarla altlarına döşedik. Tüm Burdur halkını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hep birlikte sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Sevgi kazansın, dostluk kazansın, iyilik kazansın diyorum. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz'e ve barınakta çalışan personele de teşekkür ediyorum. Canla başla çalışarak bu soğukta bizlere destek çıktılar" dedi.

Barınakta buluşan hayvan severler, köpeklere kulübe yaptı
Barınakta buluşan hayvan severler, köpeklere kulübe yaptı
Barınakta buluşan hayvan severler, köpeklere kulübe yaptı
Barınakta buluşan hayvan severler, köpeklere kulübe yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAPAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Bakan Serdar Ortaç Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Çağdaş Atan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barınakta buluşan hayvan severler, köpeklere kulübe yaptı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:01:43. #1.14#
title