Barcelona formasıyla 643 gol atan Messi, Pele'nin rekorunu egale etti
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BBC

Barcelona formasıyla 643 gol atan Messi, Pele'nin rekorunu egale etti

20.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:51
Barcelona formasıyla 643 gol atan Messi, Pele'nin rekorunu egale etti

Lionel Messi, Barcelona'nın Valencia ile 2-2 berabere kaldığı maçta, Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin tek bir kulüp formasıyla 643 gol atma rekorunu egale etti.

Lionel Messi, Barcelona'nın Valencia ile 2-2 berabere kaldığı maçta, Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin tek bir kulüp formasıyla 643 gol atma rekorunu egale etti.

33 yaşındaki Arjantinli, ilk yarı sona ermeden hemen önceki kafa golüyle bu sayıya ulaştı. Messi bundan az önce de bi penaltı kaçırrı.

Messi Barcelona formasıyla ilk golünü 2005'de Albacete'ye atmıştı.

Pele, 1956-1974 arasında Brezilya ekibi Santon adına 19 sezonda 643 gol atmıştı.

Ancak, Barcelona ligin ortalarındaki rakibi Valencia'yı yenmeyi başaramadı.

Su sonuçla, 26 kez La Liga şampiyonu olan Barcelona, lider Atletico Madrid'in sekiz puan gerisinde, beşinciliğe yerleşti.

BBC
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