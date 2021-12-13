Barça eSports yeni transferlerini duyurdu

Barcelona'nın espor kulübü Barça eSports, geçtiğimiz ay kuruldu ve League of Legends kadrosu için yeni transferler yapmaya başladı. Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Bir kulüpten daha fazlası. Yeni bir çağa hoş geldiniz." sözlerine yer verdi.

BARÇA YENİ KADROSUNU DUYURDU

League of Legends kadrosu için beş yeni transferini duyuran Barça eSports, Avrupa'dan League of Legends oyuncularını topladı. LVP SL ligine katılan Barça eSports, kadrosuna Dreedy, LeBron, twohoyrz, Deadly ve Lucky'i transfer etti. Barça yeni LoL kadrosunu Twitter hesapları üzerinden duyurdu.

İLK MAÇLARINA ÇIKTILAR

Barça eSports'un ligde henüz bir başarısı bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ilk maçına çıkan Barça eSports, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen BIG C'de 2022 Bahar Sezonu kadrosunu sundu. Movistar Riders ile karşılaşan Barça eSports, 2-1'lik skor ile ligde ilk maçlarına mağlubiyet ile başladılar.

BARÇA ESPORTS LOL KADROSU

Jakub "Dreedy" Vicenik

Dimitar "LeBron" Kostadinov

Mihail "twohoyrz" Petkov

Deadly "Matthew" Smith

Luca Santos "Lucky" Fontinha

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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