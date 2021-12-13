Barça eSports yeni transferlerini duyurdu
Barcelona'nın espor kulübü Barça eSports, İspanyol ligi LVP SL'de mücadele edecek League of legends kadrosu için beş yeni oyuncu ve teknik ekip transferlerini duyurdu.
Barcelona'nın espor kulübü Barça eSports, geçtiğimiz ay kuruldu ve League of Legends kadrosu için yeni transferler yapmaya başladı. Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Bir kulüpten daha fazlası. Yeni bir çağa hoş geldiniz." sözlerine yer verdi.
League of Legends kadrosu için beş yeni transferini duyuran Barça eSports, Avrupa'dan League of Legends oyuncularını topladı. LVP SL ligine katılan Barça eSports, kadrosuna Dreedy, LeBron, twohoyrz, Deadly ve Lucky'i transfer etti. Barça yeni LoL kadrosunu Twitter hesapları üzerinden duyurdu.
Barça eSports'un ligde henüz bir başarısı bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ilk maçına çıkan Barça eSports, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen BIG C'de 2022 Bahar Sezonu kadrosunu sundu. Movistar Riders ile karşılaşan Barça eSports, 2-1'lik skor ile ligde ilk maçlarına mağlubiyet ile başladılar.
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- Jakub "Dreedy" Vicenik
- Dimitar "LeBron" Kostadinov
- Mihail "twohoyrz" Petkov
- Deadly "Matthew" Smith
- Luca Santos "Lucky" Fontinha
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