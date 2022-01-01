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Barbie süper star

Barbie süper star
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Ajda Pekkan yeni yılda sahne aldığı mekanda hem şarkılarıyla hem de kıyafetiyle sevenlerini mest etti. İşte detaylar...

Türkiye'nin süper starı Ajda Pekkan, yeni yıl konserini Günay restaurantta çıkarak sahne aldı. Süper star her konserinde bir başka güzel. Pembe kıyafetiyle Barbie benzeyerek bir kez daha iddialı olduğunu gösteren Ajda Pekkan, davetlilerden tam not aldı.

Geceye, "Yakar Geçerim" isimli şarkısıyla start veren süper star yeni ve eski şarkılarıyla da gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Geri sayım sırasında davetliler ile hep bir ağızdan söyleyerek yeni yıla birlikte girdiler.

Barbie süper star

Barbie süper star

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