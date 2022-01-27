Barbaroslar Şahsenem 'Özge Özkaplan' kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Özge Özkaplan'ın canlandırdığı karakter dikkat çekti. Şahsanem'e hayat veren Özge Özkaplan ilk bölümden itibaren izleyici tarafından araştırılıyor.

BARBAROSLAR ŞAHSENEM KİMDİR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de Şahsanem oluyor. Karakteri canlandıran isim Özge Özkaplan oluyor.

ÖZGE ÖZKAPLAN KİMDİR?

Özge Özkaplan 28 yaşındadır. Ankara'da dünyaya gelen Özge Özkaplan, üniversite eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Barış Yıldız ve Hakan Karsak'la Temel ve İleri Oyunculuk eğitimleri almıştır. Aynı zamanda Yağmur Ulusoy Göktürk'ten Temel Oyunculuk eğitimi alan Özge Özkaplan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de Sunuculuk Diksiyon Eğitimi eğitimini tamamlamıştır. Kamera karşısına ilk defa 2017 yılında Blue TV'de yayınlanan Çalınmış Hayatlar isimli dizi ile geçen ve dizideki performansıyla büyük beğeni topladı.

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