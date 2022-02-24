Barbaroslar Firuze kimdir? Burcu Gül Kazbek kimdir? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Firuze gerçek adı nedir?
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Firuze rolünde olan Burcu Gül Kazbek kimdir? Barbaroslar Firuze kimdir, gerçek adı nedir? 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alan Firuze'yi kim oynuyor?
Barbaroslar Firuze kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Burcu Gül Kazbek'in canlandırdığı karakter dikkat çekti. Firuze'ye hayat veren Burcu Gül Kazbek ilk bölümden itibaren izleyici tarafından araştırılıyor.
BARBAROSLAR FİRUZE KİMDİR?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Firuze karakterini canlandıran isim Burcu Gül Kazbek'tir.
BURCU GÜL KAZBEK KİMDİR?
Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar mezunu Burcu Gül Kazbek 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Haldun Dormen Medyapım Oyunculuk Eğitim, Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Eğitimi, The Place Contemporary Dance School London, Modern Dans Sanat Dalı, Can Gürzap Dialog, spikerlik ve sunuculuk eğitimleri almıştır. Bugüne kadar Kolej, Papatyam, Uçurum, Cinayet, Aşkın Bedeli ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerde rol almıştır. Ayrıca Samsung Fotoğraf Makinesi, Samsung Cep Telefonu, TTnet Vitamin Einstein, Keskinoğlu, Turkcell ve İş Bankası gibi kurumsal firmaların reklam çalışmalarında yer almıştır.