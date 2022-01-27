Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar son bölüm nerede çekildi?
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor sorusu merak konusu oldu. Ekranların yeni başlayan dizisi Barbaroslar nerede çekiliyor merak edildi. TRT 1'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Barbaroslar 17. bölüm nerede çekildi? Barbaroslar nerede çekildi? Barbaroslar son bölüm nerede çekildi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...
Ekranların yeni başlayan dizisi Barbaroslar nerede çekiliyor merak edildi. Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar dizi çekimleri nerede yapıldı? Barbaroslar hangi ilimizde çekiliyor? Barbaroslar 17. bölüm nerede çekildi? Dizideki mekanlar nerede? Barbaroslar hangi şehirde çekiliyor? Barbaroslar son bölüm nerede çekildi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ülkede yapıldı? İşte detaylar haberimizde...
Yapım şirketi ES Film olan dizinin çekimleri; İstanbul, Antalya ve Marmaris'te gerçekleştirilmektedir.
Barbaroslar dizisinin çekimleri 3 farklı şehrimizde gerçekleşmektedir. Barbaroslar, İstanbul, Antalya ve Muğla illerimizde çekiliyor. Dizi İstanbul'un farklı ilçelerinde, Antalya'nın farklı ilçelerinde çekilmekteyken Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekilmektedir. Kısacası Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 3 farklı şehirde çekiliyor.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.
Hristiyan birliği ile bir anlaşma yapmak için Venedikli Leonardo Barbarigo'nun getirilmesini bekleyen Pietro, kaleye Oruç Reis'in girişiyle büyük bir yıkıma uğramıştı. Baba Oruç bu hamlesiyle Akdeniz'de Türklerin hakimiyet sürdüğü tüm adaları ele geçirmeyi hedefleyen Pietro ve Hristiyan Birliği'nin planlarını nasıl bozacak ve Midilli'ye çevrilen topları nasıl engelleyecektir? Hızır, ele geçirdikleri Antuan ve Leonardo'dan mahzenden kaçmalarına Meryem'in yardım ettiğini öğrenmişti. Ağabeyi Pietro'nun öldürüleceği endişesiyle Leonardo'yu kaçırma girişiminde bulunan Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek midir? Hızır, Meryem'in bu ihaneti karşısına ne yapacaktır?
Şahin'den aldığı bilgiyle handaki Unita evraklarına ulaşan Isabel, kardeşinin tutulma ihtimalinin bulunduğu yeri keşfetmiş ve kendisine yardımcı olması için Oruç'a haber yollamıştı. Oruç'un gelmeyişiyle tek başına kalan ve etrafı yüzü kapalı adamlar tarafından sarılan Isabel ne yapacaktır? Onu kim, nasıl kurtaracaktır? Hüma, İskenderiye'de kuracağı atölye için Osmanlı'dan ahiler getirmeyi başarmıştı. Osmanlı'nın topraklarında giderek yükselişi karşısında Karabay ve Firuze ne yapacaktır?
Şahbaz, Barbaros kardeşlerin Akdeniz'de güçlenmesinden rahatsız olan Derya Beylerini yanına çekerek Oruç'a had bildirmelerini istemiş fakat hanı basan Piri Reis kılıcıyla onlara büyük bir gözdağı vermişti. Şahbaz ve Derya Beyleri bunun intikamını nasıl alacaklardır?
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
- Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
- Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Paşa)
- Yiğit Özşener : Pietro
- Pelin Akil : Isabel
- Melis Babadağ : Zeynep
- Gülcan Arslan : Despina
- Yetkin Dikinciler : İshak Reis
- Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
- Devrim Evin : Antuan
- İsmail Filiz : Kılıçoğlu
- Caner Topçu : İlyas Reis
- Mehmet Atay : Kılıç Bey
- Mehmet Ali Kaptanlar : Yorgo
- Ümit Çırak : Slyvio
- Armağan Oğuz : Radko
- Serpil Özcan : Asiye
- Tolga İskit : Cafer
- Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
- Murat Göçmez : Horozcu
- Batuhan Bayar : Niko
- Sedat Mert : Misket
- Uğur Karabulut : Hekim Giovanni
- Gökay Müftüoğlu : Diego
- Nezir Çınarlı : Hayrabay
- Eren Demirbaş : Müneccim
- Tolga Akkaya : Yareli Hasan
- Gökhan Gencebay : Bülbül
- Yaşar Bayram Gül : Musa
- Asya Kasap : Adelina
- Selçuk Veysel Zurnazanlı : Esircibaşı
- Ali Murat Altunmeşe : Golem
- Miraç Sözer : Hamza
- Ozan Bingöl : Şehzade Murad
- Hürcan Sürmeli : Esteban