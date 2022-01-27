Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar son bölüm nerede çekildi?

Ekranların yeni başlayan dizisi Barbaroslar nerede çekiliyor merak edildi. Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar dizi çekimleri nerede yapıldı? Barbaroslar hangi ilimizde çekiliyor? Barbaroslar 17. bölüm nerede çekildi? Dizideki mekanlar nerede? Barbaroslar hangi şehirde çekiliyor? Barbaroslar son bölüm nerede çekildi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ülkede yapıldı? İşte detaylar haberimizde...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapım şirketi ES Film olan dizinin çekimleri; İstanbul, Antalya ve Marmaris'te gerçekleştirilmektedir.

Barbaroslar dizisinin çekimleri 3 farklı şehrimizde gerçekleşmektedir. Barbaroslar, İstanbul, Antalya ve Muğla illerimizde çekiliyor. Dizi İstanbul'un farklı ilçelerinde, Antalya'nın farklı ilçelerinde çekilmekteyken Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekilmektedir. Kısacası Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 3 farklı şehirde çekiliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hristiyan birliği ile bir anlaşma yapmak için Venedikli Leonardo Barbarigo'nun getirilmesini bekleyen Pietro, kaleye Oruç Reis'in girişiyle büyük bir yıkıma uğramıştı. Baba Oruç bu hamlesiyle Akdeniz'de Türklerin hakimiyet sürdüğü tüm adaları ele geçirmeyi hedefleyen Pietro ve Hristiyan Birliği'nin planlarını nasıl bozacak ve Midilli'ye çevrilen topları nasıl engelleyecektir? Hızır, ele geçirdikleri Antuan ve Leonardo'dan mahzenden kaçmalarına Meryem'in yardım ettiğini öğrenmişti. Ağabeyi Pietro'nun öldürüleceği endişesiyle Leonardo'yu kaçırma girişiminde bulunan Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek midir? Hızır, Meryem'in bu ihaneti karşısına ne yapacaktır?

Şahin'den aldığı bilgiyle handaki Unita evraklarına ulaşan Isabel, kardeşinin tutulma ihtimalinin bulunduğu yeri keşfetmiş ve kendisine yardımcı olması için Oruç'a haber yollamıştı. Oruç'un gelmeyişiyle tek başına kalan ve etrafı yüzü kapalı adamlar tarafından sarılan Isabel ne yapacaktır? Onu kim, nasıl kurtaracaktır? Hüma, İskenderiye'de kuracağı atölye için Osmanlı'dan ahiler getirmeyi başarmıştı. Osmanlı'nın topraklarında giderek yükselişi karşısında Karabay ve Firuze ne yapacaktır?

Şahbaz, Barbaros kardeşlerin Akdeniz'de güçlenmesinden rahatsız olan Derya Beylerini yanına çekerek Oruç'a had bildirmelerini istemiş fakat hanı basan Piri Reis kılıcıyla onlara büyük bir gözdağı vermişti. Şahbaz ve Derya Beyleri bunun intikamını nasıl alacaklardır?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Paşa)

Yiğit Özşener : Pietro

Pelin Akil : Isabel

Melis Babadağ : Zeynep

Gülcan Arslan : Despina

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş

Devrim Evin : Antuan

İsmail Filiz : Kılıçoğlu

Caner Topçu : İlyas Reis

Mehmet Atay : Kılıç Bey

Mehmet Ali Kaptanlar : Yorgo

Ümit Çırak : Slyvio

Armağan Oğuz : Radko

Serpil Özcan : Asiye

Tolga İskit : Cafer

Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk

Murat Göçmez : Horozcu

Batuhan Bayar : Niko

Sedat Mert : Misket

Uğur Karabulut : Hekim Giovanni

Gökay Müftüoğlu : Diego

Nezir Çınarlı : Hayrabay

Eren Demirbaş : Müneccim

Tolga Akkaya : Yareli Hasan

Gökhan Gencebay : Bülbül

Yaşar Bayram Gül : Musa

Asya Kasap : Adelina

Selçuk Veysel Zurnazanlı : Esircibaşı

Ali Murat Altunmeşe : Golem

Miraç Sözer : Hamza

Ozan Bingöl : Şehzade Murad

Hürcan Sürmeli : Esteban

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