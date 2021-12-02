Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde ve ülkede yapıldı?
Ekranların yeni başlayan dizisi Barbaroslar nerede çekiliyor merak edildi. TRT 1'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Barbaroslar nerede çekildi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...
Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar dizi çekimleri nerede yapıldı? Barbaroslar hangi ilimizde çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? Barbaroslar hangi şehirde çekiliyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ülkede yapıldı? İşte bilgiler...
Yapım şirketi ES Film olan dizinin çekimleri; İstanbul, Antalya ve Marmaris'te gerçekleştirilmektedir.
Barbaroslar dizisinin çekimleri 3 farklı şehrimizde gerçekleşmektedir. Barbaroslar, İstanbul, Antalya ve Muğla illerimizde çekiliyor. Dizi İstanbul'un farklı ilçelerinde, Antalya'nın farklı ilçelerinde çekilmekteyken Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekilmektedir. Kısacası Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 3 farklı şehirde çekiliyor.
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Paşa)
Yiğit Özşener : Pietro
Pelin Akil : Isabel
Melis Babadağ : Zeynep
Gülcan Arslan : Despina
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
Devrim Evin : Antuan
İsmail Filiz : Kılıçoğlu
Caner Topçu : İlyas Reis
Mehmet Atay : Kılıç Bey
Mehmet Ali Kaptanlar : Yorgo
Ümit Çırak : Slyvio
Armağan Oğuz : Radko
Serpil Özcan : Asiye
Tolga İskit : Cafer
Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
Murat Göçmez : Horozcu
Batuhan Bayar : Niko
Sedat Mert : Misket
Uğur Karabulut : Hekim Giovanni
Gökay Müftüoğlu : Diego
Nezir Çınarlı : Hayrabay
Eren Demirbaş : Müneccim
Tolga Akkaya : Yareli Hasan
Gökhan Gencebay : Bülbül
Yaşar Bayram Gül : Musa
Asya Kasap : Adelina
Selçuk Veysel Zurnazanlı : Esircibaşı
Ali Murat Altunmeşe : Golem
Miraç Sözer : Hamza
Ozan Bingöl : Şehzade Murad
Hürcan Sürmeli : Esteban
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