Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu

11.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:46
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Oyuncu ve eski manken Barbaros Levent Seçkin, Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Seçkin, uzun bir aradan sonra yeniden Arka Sokaklar dizisinde rol almanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

ATV ekranlarında başrollerini Burak Deniz, Alina Boz, Saygın Soysal, Kerem Atabeyoğlu ve Rojda Demirer'in canlandıracağı "Maraşlı" dizisinde de konsey üyesi olarak izleyeceğimiz oyuncu ve eski manken Barbaros Levent Seçkin, uzun soluklu Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

YENİDEN ROL ALACAK

Dizide yasa dışı işlerle uğraşan Faruk adlı bir iş insanını canlandıran Barbaros Levent Seçkin, ekibe zor anlar yaşatacak. Daha önce Arka Sokaklar dizisinde de mafyanın adamı Hasan ve çete lideri Harun Yayla karakterleriyle yer bulan kötü rollerin adamı Barbaros Levent Seçkin, uzun bir aradan sonra yeniden bu dizide rol almanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu

ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ YAPIMDA OYNAMIŞTI

Barbaros Seçkin daha önce de Kurtlar Vadisi Pusu; Kanıt, Kaçak; Şen Yuva, Kaçak; Akasya Durağı, Üvey Baba, Acı Hayat, Her Şey Yolunda Merkez, Dadaş, Sadaka, Acemi Cadı, Paramparça, Hayalimdi, Kalp Gözü, Ezra, Kan Kokusu ve Bizim Ev gibi birçok yapımda rol aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fikri Sağlar İlker Başbuğ Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Arda Turan Ömer Bayram Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 22:46:21. #1.15#
title