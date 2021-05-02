BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, KARADENİZ'DE
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BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, KARADENİZ'DE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARADENİZ'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapacak sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos limanına ulaştı.

KARADENİZ'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapacak sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos limanına ulaştı.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarının ardından dün İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e açılan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Barboros Hayreddin Paşa gemisi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Limanda demir atan geminin Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

2013 YILINDA NORVEÇ'TEN ALINDI

Sismografik araştırma gemisi 2013 yılında TPAO tarafından Norveç'ten satın alındı. Akdeniz ve Karadeniz'de ki çalışmalarda kullanılan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilme, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabilme kabiliyetlerine sahip.

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, KARADENİZ'DE
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, KARADENİZ'DE
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, KARADENİZ'DE
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, KARADENİZ'DE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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