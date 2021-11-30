Barbados, 400 yıl sonra Kraliçe'nin hükümdarlığını sonlandırdı

Karayipler ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hükümdarlığına son verdi. Düzenlenen resmi törenle Barbados Cumhuriyeti kurulurken, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ülkenin ulusal kahramanı ilan edildi.

Karayipler ülkesi Barbados, yaklaşık 400 yıl sonra İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e olan tüm bağlılığını sonlandırdı. Başkent Bridgetown'da gece saatlerinde düzenlenen törenle Barbados Cumhuriyeti kuruldu. Böylece, Barbados bağımsızlığına kavuşmasından 55 yıl sonra Cumhuriyet ilan etti. Binlerce kişinin katılımı ile Kahramanlar Meydanı'nda askeri geçit gerçekleştirilen törende, milli marşın okunmasıyla birlikte 21 top atışı yapıldı.

Törene Prens Charles da katıldı

Barbados'un Kraliçe'ye olan bağlılığını sonlandırdığı törene Galler Prensi Charles'ın katılması dikkat çekti. Charles, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, Kraliçe II. Elizabeth'in sevgilerini ilettiğini dile getirerek, "Cumhuriyetin kurulması yeni bir başlangıç sunuyor. Bu adanın insanları, geçmişimizdeki en karanlık günlerinden ve tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden yollarını ayırdı" dedi.

Ülkenin ulusal kahramanı: Rihanna

Dans gösterileri ile renklenen törene Barbadoslu şarkıcı Rihanna da katıldı. Başarılı şarkıcı, Başbakan Mia Mottley tarafından ulusal kahraman ilan edildi.

Barbados'un ilk Cumhurbaşkanı 73 yaşındaki Dame Sandra Mason, törende yemin etti. Mason, gerçekleştirdiği konuşmasında, "Barbados'un ruhunu, özünü yansıtmalıyız. Geleceğimizi çizmeliyiz. Birbirimizin ve ulusumuzun bekçileriyiz" ifadelerini kullandı. - BRİDGETOWN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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