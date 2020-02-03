Barb and Star Go to Vista Del Mar Filmi
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Barb and Star Go to Vista Del Mar Filmi

Barb and Star Go to Vista Del Mar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Barb and Star Go to Vista Del Mar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

03.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:58
Barb and Star Go to Vista Del Mar Filmi

Josh Greenbaum'un yönettiği ve ve 'in senaryosunu kaleme aldığı komedi filminin başrollerinde Kristen Wiig, Annie Mumolo ve Jamie Dornan yer alıyor.

Yönetmen: Josh Greenbaum

Senaryo: Annie Mumolo, Kristen Wiig

Oyuncular: Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jamie Dornan, Wendi McLendon-Covey, Damon Wayans Jr., Tom Lenk, Michael Hitchcock, Karen Maruyama, Reyn Doi, Kwame Patterson, Mika Kubo, Ariane Price, Arina Gancicova, Stephen R. Estler, Hank Rogerson, Mark Jonathan Davis, Mike Miller, Mario Telles, Destiny Pearl Salgado, Adrian Makala, Beate Antares, Lucy Paez, Roberto Cavazos, Carl Mergenthaler, Dale Carley, Jayde Martinez, David Phyfer, Debra Toner

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Barb and Go to Vista Del Mar

Yapımcı Firma: Gary Sanchez Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Gary Sanchez Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com
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