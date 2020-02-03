Barb and Star Go to Vista Del Mar Filmi
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Josh Greenbaum'un yönettiği ve Annie Mumolo ve Kristen Wiig'in senaryosunu kaleme aldığı komedi filminin başrollerinde Kristen Wiig, Annie Mumolo ve Jamie Dornan yer alıyor.
Yönetmen: Josh Greenbaum
Senaryo: Annie Mumolo, Kristen Wiig
Oyuncular: Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jamie Dornan, Wendi McLendon-Covey, Damon Wayans Jr., Tom Lenk, Michael Hitchcock, Karen Maruyama, Reyn Doi, Kwame Patterson, Mika Kubo, Ariane Price, Arina Gancicova, Stephen R. Estler, Hank Rogerson, Mark Jonathan Davis, Mike Miller, Mario Telles, Destiny Pearl Salgado, Adrian Makala, Beate Antares, Lucy Paez, Roberto Cavazos, Carl Mergenthaler, Dale Carley, Jayde Martinez, David Phyfer, Debra Toner
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Barb and Star Go to Vista Del Mar
Yapımcı Firma: Gary Sanchez Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Gary Sanchez Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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