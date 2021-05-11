Baran Tınaz kimdir? Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz kaç yaşında?

Magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında Defne Samyeli, hem kendi hayatı hem de ailesinin kızlarının özel yaşamıyla ilgi topluyor. Bu kapsamda Baran Tınaz kimdir? Baran Tınaz nereli, kaç yaşında? Deren Talu'nun yeni sevgilisi kim? sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz kimdir? Baran Tınaz nereli, kaç yaşında zengin mi? İşte tüm detaylar…