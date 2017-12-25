Baran 'Ne Güzel Aşk' Şarkısı Klibini Yayınladı





Türk pop müziğinin yıldızlarından biri olmaya aday Baran'ın ilk video klibi, "Ne Güzel Aşk" isimli şarkıyla çekildi. "Canım" adlı toplam 6 şarkıdan oluşan ilk albümün iddialı klibi müzikseverlerle buluştu.



Albüme ve klibe büyük emek



Uzun süren çalışmalar sonucunda Şubat ayında çıkacak yeni albümde birçok sürpriz isim yer alıyor. Şarkının söz ve müziği Mustafa Ceceli'nin Hüsran isimli şarkısı ile isimlerinden söz ettiren Canan Sezgin ve Ali Cem Çehreli'ye ait. Albümün prodüktörlüğünü Tarkan'ın ilk albümünü yapan ve çıkışında destek olan Alpay Aydın üstleniyor.



Aranjörlüğü Baran'ın kendisine ait olan şarkının video klibi, Baran'ın resmi YouTube kanalından ve müzik kanallarından izlenebiliyor.



Yayınlanan klibiyle ilgili heyecan verici yorumlar alan genç şarkıcı albüm ve klip çalışmaları süresince Çağrı Genç ve Elçin Yıldız'dan spor dersleri aldı. Sporun yanı sıra Yasemin Sancaklı'dan dans ve koreografi eğitimi için de destek aldı.