Barajlardaki doluluk oranını haber yapmak isteyen Haber Global ekibi balçığa saplandı
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Barajlardaki doluluk oranını haber yapmak isteyen Haber Global ekibi balçığa saplandı

04.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:15

Barajlardaki doluluk oranlarını haber yapmak için baraj yatağına giren Haber Global ekibi balçığa saplandı. Haber ekibi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda güçlükle kurtarıldı.

Barajlardaki doluluk oranlarını yapmak için baraj yatağına giren Haber Global ekibi Damla Turgutlu Soybaş ve Kameraman Ünsal Çakin baraj yatağına girince balçığa saplandı.

2 SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR

Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna barajına giden ve görüntü almak istedikleri sırada baraj yatağında ilerleyen muhabir ve kameraman balçığa saplandı. Haber ekibi, kendi çabaları ile kurtulamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmalarının ardından muhabir Damla Turgutlu Soybaş ve kameraman Ünsal Çakin kurtarıldı.

ONGUN: BİLGİ VERMEDEN BU RİSKLİ ALANLARA GİRİLMEMELİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun twetter hesabından kurtarma çalışmalarını paylaşırken, "Barajlardaki doluluk oranını haber yapmak için SazlıbosnaBaraj yatağına giren Haber Global ekibini saplandıkları balçıktan İstanbul İtfaiyesi kurtardı. Habercileri ve meraklı vatandaşları, bilgi vermeden bu riskli alanlara girmemeleri konusunda uyarırız"dedi.

Barajlardaki doluluk oranını haber yapmak isteyen Haber Global ekibi balçığa saplandı
Barajlardaki doluluk oranını haber yapmak isteyen Haber Global ekibi balçığa saplandı
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