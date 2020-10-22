Barajda kıyıya vurmuş bulundu
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Barajda kıyıya vurmuş bulundu

22.10.2020 13:28 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:33

Barajda kıyıya vurmuş bulundu Çorum'da baraj gölünde kıyıya vurmuş bir ceset bulundu.

Barajda kıyıya vurmuş bulundu

ÇORUM - Çorum'da baraj gölünde kıyıya vurmuş bir ceset bulundu.

Sabah saatlerinde Çomar Barajı'na balık tutmak için gelen vatandaşlar suyun yüzeyinde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Cesedin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Barajda kıyıya vurmuş bulundu
Barajda kıyıya vurmuş bulundu
Barajda kıyıya vurmuş bulundu
Barajda kıyıya vurmuş bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUGAY GÖKTÜRK

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