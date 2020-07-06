Baraj suları altında kalan köylerini terk etmiyorlar
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Baraj suları altında kalan köylerini terk etmiyorlar

Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik Köyü Gökcala mahallesi 2008 yılında Deriner Barajı su tutunca yerleşim alanları su altında kaldı.

06.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:17

Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik Köyü Gökcala mahallesi 2008 yılında Deriner Barajı su tutunca yerleşim alanları su altında kaldı. Köyde bulunanlar kamulaştırma paralarıyla şehre taşındı. İki aile ise asırlık köylerini terk etmeyip köyün ıssız yamacında doğal yaşamı seçti.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytincik köyü, Çoruh Nehri'nin ana kolu üzerinde Türkiye'nin en yüksek gövdeli Deriner Barajı'nın suları altında kaldı. Mahallede yaşayan 17 ailenin ev ve arazileri kamulaştırıldı. 15 aile büyükbaş hayvanlarını da satarak büyükşehirlerde satın aldıkları apartman dairelerine yerleşti.

KAMULAŞTIRMADAN ALDIĞI 18 BİN TL'YLE EV YAPTI

Köyde 5 dönümlük arazisinden sadece 1 dönümü sular altında kalan Necat Çelik, "Hatıralarım var" diyerek doğduğu yeri terk etmedi. Mustafa Beken ise kamulaştırmadan aldığı 18 bin lirayı kullanarak köyün hemen üzerinde bulunan ve baraj suları altında kalmayan arazisine ev yaptı.

2008 yılında köylerinin baraj suları altında kaldığını ifade eden Mustafa Beken, "Evimiz sular alında kaldı. Kamulaştırma parası 18 bin lira aldım, o parayla da köyün hemen üst bölgesinde ev yaptım. Komşuların birçoğu Bursa'ya göç etti, dönmek istiyorlar ama su ve yol olmadığından gelemiyorlar" dedi.

Köyün tarihinin çok eskilere dayandığını ifade eden Beken, "Köyümüzün tekrar canlandırmak istiyoruz. Köyümü terk etmedim ölürsem de, burada öleyim diye buradan vazgeçmedim" diye konuştu.

Necat Çelik ise "Benim 5 dönüm arazim vardı, bir dönümü sular altına kaldı. Ben burada doğdum, burada büyüdüm, ömrüm burada geçti. Hatıralarım var. Baraj yapıldı, komşular taşındı. Bir biz kaldık. Çok verimli topraklarımız var, burada çok iyi meyve sebze yetişir. Köyümüzü tekrar canlandırmak istiyoruz, devletimizden yardım istiyoruz. Su istiyoruz, yol istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Adem Güngör/İHA)

Baraj suları altında kalan köylerini terk etmiyorlar

Kaynak: İHA

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