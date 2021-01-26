Baraj Nehir kimdir? Baraj Nehir (Biran Damla Yılmaz) kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Biran Damla Yılmaz, Baraj dizisinde Nehir karakterini canlandırmaktadır. Baraj dizisini izleyenler Nehir'in kim olduğunu araştırıyor. Baraj Nehir (Biran Damla Yılmaz) kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

BARAJ NEHİR KİMDİR?

Baraj dizisinde Nehir karakterine Biran Damla Yılmaz hayat vermektedir. Nehir; 25-30 yaşları arasında, genç ve güzel bir kadındır. Yetimhanede büyümüştür. Güçlü duruşunun arkasında son derece duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Genç yaşında Zerrin ile tanışmıştır ve onun himayesine geçmiştir. Zerrin bir dolandırıcıdır ve Nehir'e de dolandırıcılığı öğretmiştir. Nehir bu işte çok yeteneklidir. Ancak yaşadığı bu sahte hayattan ve dolandırdığı insanlara verdiği zarardan dolayı mutsuzdur. Kendi olabildiği ve mutlu hissettiği tek anlar ise; bir arkadaşlık sitesinde, fotoğrafını dahi görmeden yazıştığı Nazım ile geçen zamanlardır. Tek dostu kendisinden yaşça çok büyük olan üst kat komşusu şair Orhan'dır. Orhan'ın kalbinin sesini dinle sözüne kulak verir ve Nazım'ı tanımak için yanına baraj inşaatına gider. Burada yaşayacakları ve kendi hayatının gerçeklerinden bir türlü kurtulamayışı onu zor durumların içine düşürecektir.

BİRANDAMALA YILMAZ KİMDİR?

İzleyicinin karşısına Bahar'ın Nehir'i olarak çıkan Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir