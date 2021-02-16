Baraj Meryem öldü mü, diziden mi ayrılacak? Baraj Kübra Dilara Çelen kimdir? Diziden neden ayrılıyor?

Baraj dizisi yayınlanan yeni bölümünde Meryem'in düştüğü görülüyor. Bunun ardından seyirciler Meryem ölecek mi, diziden mi ayrılıyor gibi soruları sormaya başladı. Peki Kübra Dilara Çelen diziden mi ayrılacak? Kübra Dilara Çelen kimdir, nereli, kaç yaşında?

Baraj dizisi son fragmanının ardından Meryem ölecek mi, diziden mi ayrılıyor soruları soruldu. Peki, Kübra Dilara Çelen kimdir, nereli, kaç yaşında? Kübra Dilara Çelen diziden mi çıkıyor? Baraj Meryem öldü mü?

BARAJ MERYEM ÖLDÜ MÜ?

Fragmanda görüldüğü üzere Meryem tartışma esnasında evin ikinci katından düşüyor. Bunun ardından öldüğü düşünülüyor. Fakat yeni bölümde neler olacak kesin şekilde öğreneceğiz.

BARAJ MERYEM KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Meryem karakterini "Kübra Dilara Çelen" canlandırmaktadır.

KÜBRA DİLARA ÇELEN KİMDİR?

Kübra Dilara Çelen 7 Ağustos 1989 yılında Ankara'da doğmuştur. Kübra Dilara Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Kübra Dilara Çelen, 2017 senesinde oyunculuk eğitimi almıştır ve akabinde sinema ve dizilerde rol almaya başlamıştır. ilk olarak "Bordo Bereliler: Suriye" filminde rol almış ve Hafsa karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında "Bordo Bereliler 2: Afrin" filminde rol alan ünlü oyuncu, aynı yıl "Koyver Gitsin" filminde de rol aldı.

Şimdilerde Kübra Dilara Çelen , Baraj dizisinde Meryem karakterine hayat vermektedir.