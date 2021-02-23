Baraj Meryem öldü mü? Baraj Meryem neden öldü? Kübra Dilara Çelen diziden ayrıldı mı?

Baraj dizisi yayınlanan yeni bölümünde Meryem'in düştüğü görülüyor. Bunun ardından seyirciler Meryem ölecek mi, diziden mi ayrılıyor gibi soruları sormaya başladı. Peki Kübra Dilara Çelen diziden mi ayrılacak? Kübra Dilara Çelen kimdir, nereli, kaç yaşında?